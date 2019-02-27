شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يفتتح أعمال مؤتمر «علوم التمريض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

افتتح أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في فندق الميلينيوم بالمدينة الجامعية، اليوم (الأربعاء), المؤتمر السعودي لعلوم التمريض الذي تُنظمه كلية التمريض بجامعة حائل.

وفور وصول أمير المنطقة إلى مقر المؤتمر، قام بقص شريط افتتاح معرض الملصقات المصاحب للمؤتمر, ثم بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى الأمير عبدالعزيز بن سعد كلمة أشاد فيها بجهود جامعة حائل في إقامة المؤتمرات العلمية المميزة التي تحقق الأثر المطلوب للوطن، مثنياً على احتضان الجامعة لمثل هذا المؤتمر العلمي الذي يهم مهنة التمريض والإنسانية.

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إثر ذلك، عُرض فيلم قصير عن مهنة التمريض بمنطقة حائل من إنتاج إدارة الإعلام الجامعي.

ثم ألقى مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم كلمة رفع خلالها الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع التعليم بشكل عام والجامعات على وجه الخصوص، ما مكنها من المساهمة في بناء مستقبل الوطن، مثمناً لأمير المنطقة ونائبه رعايتهما لأعمال المؤتمر السعودي لعلوم التمريض.

وأعلن البراهيم إقامة المؤتمر السعودي لعلوم التمريض بشكل دوري كل عامين، وتعديل مسماه إلى «المؤتمر السعودي الأول لعلوم التمريض»، مشيراً إلى أن المؤتمر السعودي الأول لعلوم التمريض يُعد أكبر مؤتمر تعقده جامعة حائل منذ تأسيسها، والذي يُعقد بشراكة دولية ومحلية ممثلةً بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.