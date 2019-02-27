شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: كوشنر بحث مع الملك سلمان وولي العهد «زيادة التعاون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال البيت الأبيض إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير

قال البيت الأبيض إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجرى محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الثلاثاء) تناولت «زيادة التعاون» بين الولايات المتحدة والسعودية وجهود السلام في الشرق الأوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: كوشنر بحث مع الملك سلمان وولي العهد «زيادة التعاون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.