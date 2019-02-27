«تعليم الطائف» تكرّم الفائزين في سباق التجارب

إيمانًا بالدور المهم للمختبرات المدرسية..
شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الأربعاء، ختام مسابقة سباق التجارب في مواد العلوم للمرحلة الثانوية في نسختها الثالثة، والتي تعد الأولى من نوعها، وتأتي بمبادرة من مكتب التعليم بغرب الطائف، وتستضيفها مدارس شباب الفهد الأهلية بحضور مساعد المدير العام للتعليم فهاد الذويبي، ومدير مكتب غرب الطائف محمد بن عيد المالكي، وعدد من مديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين وقادة المدارس والطلاب.
وذكر مدير مكتب التعليم بغرب الطائف محمد المالكي، في كلمته، أن سباق التجارب أتى إيمانًا بالدور المهم للمختبرات المدرسية في تدريس العلوم وربط الجانب النظري بالتطبيقي وأهميتها في تنمية مهارات الطلاب، كالملاحظة والاستنتاج وغيرها من المهارات.
فيما قدم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الفائزة، عروضًا حية عن تجاربهم العلمية والتي نالت إعجاب الحضور.
من جانبه، أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي بالمسابقة، والتي تسهم في إحداث حراك علمي بالمدارس، لافتًا إلى أن الممارسات الناتجة عن التجارب العلمية إنما هي إبداعات طلابية خلفها قيادات مدرسية واعية، ومعلمون متميزون غرسوا في نفوس الطلاب حب الإبداع والتميز .
كما قدم شكره وتقديره لمكتب التعليم بغرب الطائف على تبني هذه المبادرة، ونشر ثقافة التجارب العلمية في الميدان، كما وجه شكره لصاحب المبادرة المشرف التربوي طاهر الحارثي، ولمدارس شباب الفهد الأهلية، على رعايتها للمسابقة ولكل من شارك في إنجاحها.
وفي ختام المسابقة، كرّم اللهيبي الفائزين بالمراكز الأولى وأعضاء لجان التحكيم والمدارس المشاركة والإدارات الداعمة والمشاركة.
يذكر أن التجارب المشاركة في المسابقة بلغت 42 تجربة تستهدف طلاب المرحلة الثانوية بمدارس مكتب التعليم بالغرب.
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