«تعليم الباحة» تطلق مسابقة لرفع وتحسين مستوى طلاب المرحلة الابتدائية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، اليوم الأربعاء، مسابقة «القراءة والكتابة.. تجويد وإتقان»، والتي تستهدف رفع وتحسين المستوى الدراسي وتجويد مخرجات التعليم؛ لتتماشى مع برامج التحول الوطني 2020.

وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، عن بالغ شكره وامتنانه لأمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لدعمه غير المستغرب، ورعايته لأبنائه الطلاب والطالبات، ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، فيما أشار الزهراني، إلى حرص أمير المنطقة على تنمية القدرات والاهتمام بالمستوى التحصيلي، سعيًا إلى التوافق مع رؤية المملكة نحو إيجاد مناخ تعليمي يُشجّع على الإبداع والابتكار، ويخلق مجتمعًا معرفيًا مميزًا.

وأوضح الزهراني، أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة، على تنفيذ مبادرة تحسين جودة التعليم الابتدائي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني التي تنفذها الإدارة، مؤكدًا حرص الإدارة على الانطلاق في كافة مشاريعها وبرامجها من الميدان التعليمي، وبالتحديد من الصف الدراسي الذي يزخر بالخبرات المتنوعة، داعيًا المدارس للعناية بالمسابقة وإظهار مكنونات الطلاب الإبداعية، وتقديم المتميزين منهم كنماذج يحذو حذوها بقية الطلاب والطالبات.

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وتستهدف مسابقة «القراءة والكتابة.. تجويد وإتقان» تطوير مهارات القراءة والكتابة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، ورفع وتحسين التحصيل الدراسي وتجويد مخرجات التعليم التي تتماشى مع أحد برامج التحول الوطني 2020، كما تؤسس المسابقة في محتواها عددًا من الأهداف السامية، من ضمنها: رفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب والطالبات، وتمكينهم من مهاراتها الأساسية، وكذلك معالجة بعض أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة، علاوة على غرس حب القراءة والكتابة في نفوس الطلاب والطالبات وجعلها عادة دائمة الممارسة.

وتنفّذ المسابقة على ثلاث مراحل، تبدأ بالمدرسة؛ حيث يكثف خلالها التدريب على المهارات القرائية والكتابية في جميع الصفوف، وتنفذ في بداية الحصص الدراسية بما لا يزيد عن عشر دقائق، وترشح كل مدرسة ستة طلاب وست طالبات للانتقال للمرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم، ليتم ترشيح ستة طلاب وست طالبات من كل مكتب للانتقال للمرحلة الختامية على مستوى الإدارة العامة، التي بدورها تجري التصفيات النهائية، وتعلن أسماء الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات في المسابقة؛ ليتم تكريمهم ومعلميهم ومعلماتهم وقادة وقائدات المدارس.