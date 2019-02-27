خادم الحرمين يستقبل مسؤولين بوزارة العمل وممثلين عن القطاع الخاص

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، في قصر اليمامة بالرياض، عددًا من مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن العاملين من أصحاب المهن المختلفة في القطاع الخاص.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، اهتمام الدولة الكبير بقطاع العمل، والتدريب، وتشجيعها للاستثمار في هذا المجال؛ ليتولى المواطن السعودي مسؤولية النهوض ببلده في مختلف المجالات.

وقد حضر الاستقبال، وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ونائبه الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين.