«الخطوط السعودية» تُعلِّق رحلاتها إلى باكستان بعد تصعيد عسكري مع الهند

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، وقف جميع الرحلات بين المملكة وباكستان، على خلفية التوتر العسكري الراهن بين «الأخيرة» والهند.

وقال مركز الاتصال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها الكرام أنّه نظرًا لإغلاق الأجواء في جمهورية باكستان فقد تقرَّر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء».

وأعلنت هيئة الطيران المدني الباكستاني- في وقت سابق من اليوم الأربعاء- إغلاق المجال الجوي الباكستاني بعد تصاعد التوتر مع الهند، وذكر بيانٌ نُشر على حساب الهيئة بـ«تويتر»، أنَّ «سلطة هيئة الطيران المدني الباكستانية تعلن رسميًا إغلاق المجال الجوي لباكستان حتى إشعار آخر».

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وتشهد الحدود الباكستانية- الهندية توترًا، منذ أمس الثلاثاء، بعد قصف الطيران الهندي أهدافًا داخل الأراضي الباكستانية، فيما ردّت «الأخيرة» اليوم الأربعاء، بإسقاط مقاتلتين هنديتين.

في سياق متصل، أفاد عددٌ من المسافرين على متن رحلات شركة الطيران الوطنية البحرينية «طيران الخليج» بتعطل رحلاتهم المغادرة والقادمة إلى مطار البحرين الدولي؛ حيث فوجئوا بإلغاء رحلاتهم، فيما تضاربت الأنباء حول سبب اضطراب الحركة.

ففي حين قالت مصادر مطلعة لصحيفة «الأيام» البحرينية: إنّ عدة رحلات جوية تابعة للشركة تم إلغاؤها بسبب الاستقالات المفاجئة للطيارين احتجاجًا على زيادة ساعات عملهم، قالت عدة مواقع إخبارية أخرى: إنَّ طيران الخليج علقت جميع رحلاتها من وإلى باكستان بصورة فورية؛ نظرًا لإغلاق المجال الجوي الباكستاني؛ بسبب التوتر مع الهند.

وحثَّت الشركة جميع المسافرين على الرحلات من وإلى باكستان بالاتصال بمركز الاتصال الدولي الخاص بها على الرقم قبيل التوجه إلى المطار.