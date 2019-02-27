السعودية اليوم / وزير الداخلية المصري يلتقي رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا



القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

التقى وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق اليوم رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا الدكتور سوهاردى آليوس الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى.

واستعرضا خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة في المنطقة على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وتسببها في اتساع رقعة أعمال العنف والاعتداءات الإرهابية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.

// انتهى //

19:48ت م

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القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق اليوم رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإندونيسيا الدكتور سوهاردى آليوس الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى.واستعرضا خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة في المنطقة على انتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة وتسببها في اتساع رقعة أعمال العنف والاعتداءات الإرهابية.وأكد الجانبان خلال اللقاء تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.واختُتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.// انتهى //19:48ت م0261

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