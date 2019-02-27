السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات المستمرة على المرافق الصحية في ليبيا



طرابلس 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

دانت منظمة الصحة العالمية الهجمات المستمرة على المرافق الصحية وابتزاز العاملين الصحيين في ليبيا.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم: إن شخصاً مسلحاً ضرب الطبيب النفسي المتعاقد مع منظمة الصحة العالمية داخل عيادة للأمراض العقلية في سبها.

وأوضحت أن الطبيب الذي تعرض للاعتداء نضال محمد علي هو الطبيب النفسي الوحيد في جنوب ليبيا بالكامل، لافتةً إلى أن عيادة الصحة النفسية هي المرفق الوحيد الذي يخدم المنطقة بأكملها منذ أن بدأ مهمته مع منظمة الصحة العالمية.

وأشارت المنظمة إلى أن الطبيب نضال تلقى 203 حالة من سبها والشاطئ وأوباري وبناء على ذلك قدم استشارات نفسية مع دعم الإحالة، منوّهة إلى أن حادثة الترهيب ستؤدي إلى عرقلة استمرارية الخدمات الطبية التي تمس الحاجة إليها ويثني موظفي الصحة عن مواصلة واجباتهم.

وحثت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف في ليبيا إلى احترام سلامة وحيادية العاملين الصحيين والمرافق الصحية، موضحةً أن المآسي من هذا القبيل يمكن ويجب تجنبها من قبل الأطراف المتحاربة كما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي وجلب الجناة إلى العدالة.

// انتهى //

18:49ت م

0252



طرابلس 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسدانت منظمة الصحة العالمية الهجمات المستمرة على المرافق الصحية وابتزاز العاملين الصحيين في ليبيا.وقالت المنظمة في بيان لها اليوم: إن شخصاً مسلحاً ضرب الطبيب النفسي المتعاقد مع منظمة الصحة العالمية داخل عيادة للأمراض العقلية في سبها.وأوضحت أن الطبيب الذي تعرض للاعتداء نضال محمد علي هو الطبيب النفسي الوحيد في جنوب ليبيا بالكامل، لافتةً إلى أن عيادة الصحة النفسية هي المرفق الوحيد الذي يخدم المنطقة بأكملها منذ أن بدأ مهمته مع منظمة الصحة العالمية.وأشارت المنظمة إلى أن الطبيب نضال تلقى 203 حالة من سبها والشاطئ وأوباري وبناء على ذلك قدم استشارات نفسية مع دعم الإحالة، منوّهة إلى أن حادثة الترهيب ستؤدي إلى عرقلة استمرارية الخدمات الطبية التي تمس الحاجة إليها ويثني موظفي الصحة عن مواصلة واجباتهم.وحثت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف في ليبيا إلى احترام سلامة وحيادية العاملين الصحيين والمرافق الصحية، موضحةً أن المآسي من هذا القبيل يمكن ويجب تجنبها من قبل الأطراف المتحاربة كما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي وجلب الجناة إلى العدالة.// انتهى //18:49ت م0252

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