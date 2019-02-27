السعودية اليوم / مناورة عسكرية بين الجيش اللبناني والكتيبة الإيطالية في اليونيفيل تحاكي التصدي لمجموعات إرهابية



بيروت 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

نفذت وحدات عسكرية تابعة للجيش اللبناني والكتيبة الإيطالية العاملة في إطار "اليونيفيل" اليوم مناورة عسكرية تحت عنوان "المطرقة الزرقاء"، في مركز الشواكير التدريبي التابع للواء الخامس في الجيش في مدينة صور الجنوبية برعاية قائد القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا.

وتحاكي المناورة مجموعة إرهابية تسللت إلى حي سكاني مفترض، تعاملت معها القوات المسلحة الإيطالية والجيش وتمكنا من السيطرة عليها.

// انتهى //

18:48ت م

0251



بيروت 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسنفذت وحدات عسكرية تابعة للجيش اللبناني والكتيبة الإيطالية العاملة في إطار "اليونيفيل" اليوم مناورة عسكرية تحت عنوان "المطرقة الزرقاء"، في مركز الشواكير التدريبي التابع للواء الخامس في الجيش في مدينة صور الجنوبية برعاية قائد القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا.وتحاكي المناورة مجموعة إرهابية تسللت إلى حي سكاني مفترض، تعاملت معها القوات المسلحة الإيطالية والجيش وتمكنا من السيطرة عليها.// انتهى //18:48ت م0251

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