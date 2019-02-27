شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدفاع المدني : مناقشة تشكيل مجلس استشاري إقليمي لمكافحة الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، عن أنه تم مناقشة تأسيس مجلس إقليمي لمكافحة الحرائق يضم دول المنطقة كافة إلى جانب الشركات المهتمة، على رأسها شركة أرامكو السعودية ، ويتم من خلاله دراسة جميع مايطرح، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، بما يصب في مصلحة دول الخليج العربي، وبما يخدم رجال الدفاع المدني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني لعمليات الإطفاء الذي أقيم بمملكة البحرين اليوم، برعاية سمو الشيخ الفريق راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وتنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، بحضور ومشاركة قيادات الدفاع المدني والإطفاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ومشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم الفريق العمرو شكره لمملكة البحرين لإقامتها المؤتمر الدولي الثاني للإطفاء الذي تشاركت فيه المملكة بعدد من المختصين والمهتمين في مكافحة الحرائق بشراكة مع رابطة رجال الإطفاء في الولايات المتحده الأمريكية ودول مجلس التعاون والهيئات والمنظمات المختصة في هذا المجال، منوهًا بما طرح خلال المؤتمر من أمور تتعلق بمكافحة الحرائق والتقنيات التي طورت في هذا المجال، إضافة إلى المعرض المصاحب للمؤتمر، متمنيًا استمراره للسنوات القادمة.

وأشار إلى أن عمل الإطفاء علم متجدد ويتطلب من رجال الدفاع المدني والإطفاء تطوير أساليبهم وطرقهم في مكافحة الحرائق، ولابد من فتح الشراكة مع الجميع للاستفاده من الخبرات العالمية، لافتًا إلى أن الدفاع المدني السعودي يشهد حركة تطويرية كبيرة لأعماله وإجراءاته، وتطوير التدريب والآليات والتجهيزات وكافة المعدات، وهي من أفضل الآليات على مستوى العالم، وهذا ما يجعله متطورًا من حيث سرعة الاستجابة والتعامل مع كافة المخاطر ومعالجتها بوقت قصير.

وأشاد الفريق العمرو بتعاون إدارات الدفاع المدني في دول الخليج العربي، وقال: هناك خطة مشتركة، بحيث تنتقل وحدات الدفاع المدني فيما بينها في حال تطلب الأمر إسناد دولة إلى أخرى، كما أن هناك تمارين وتدريبات طبقت لدول الخليج في هذا الجانب، متطلعًا التعاون مستقبلًا في هذا المجال، إضافة إلى التعاون المستمر للدفاع المدني مع شركة أرامكو بما يخص السلامة ومكافحة الحرائق والمخاطر البترولية والصناعية وغيرها وهي شراكة دائمة وليس لها حدود في جوانب مختلفة.

Advertisements

وأضاف أن التدريب سواء في معهد الدفاع المدني أو في مراكز التدريب لدى الدفاع المدني بكافة مناطق المملكة، تعتمد على التقنية وتطوير التدريب، بما يتماشى مع الحوادث التي تقع والتي يتم طرحها للاستفادة من الدروس السابقة ومحاولة معالجة الملاحظات وتعزيز الإيجابيات.

من جانبه أكد مدير إدارة منع الخسائر بأرامكو السعودية رئيس المؤتمر المهندس غسان أبو الفرج على أهمية المؤتمر، لما يمثله من تبادل خبرات، لافتًا إلى أن تقنية النانو المتطورة سيتم استخدامها بأرامكو في عمليات الإطفاء، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من هذه التقنية في مختلف الجوانب، خاصة التي تتعلق بأمور السلامة والتي توليها أرامكو اهتمامًا بالغًا.

بدوره نوّه قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية الإماراتية رئيس الوفد الإماراتي المشارك في المؤتمر اللواء جاسم محمد المرزوقي، بحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على المشاركة في جميع المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد تلك المؤتمرات فرصة حقيقية لتبادل الخبرات في مجالات الدفاع المدني كافة، والعمل على مواصلة تحسين الإمكانيات والقدرات العلمية والمهارية، للإرتقاء بمنظومة الوقاية والسلامة، وإرساء قواعد ثابتة لأرقى المعايير والأساليب العالمية الفعالة في مواجهة وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي قدموا كل الدعم وعملوا على تسخير كل الإمكانيات لتنعم المجتمعات الخليجية بالرخاء والأمن والأمان.

وأشار اللواء المرزوقي إلى أن مشاركة الدفاع المدني الإماراتي في المؤتمر الدولي الثاني لعمليات الإطفاء والإنقاذ الذي تنظمه وزارة الداخلية في مملكة البحرين بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء يعد فرصة حقيقية للتأكيد على أهمية توحيد الجهود بين أجهزة الدفاع المدني في دول التعاون الخليجي، والعمل سويًا على استحداث الخطط المشتركة في مجالات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء وبناء قدرات استباقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتسخير الإمكانات كافة لانتقاء أفضل السبل لتعزيز جهود الوقاية والسلامة والحماية المدنية لمجتمعاتنا.

وعدّ اللواء المرزوقي مؤتمر الإطفاء الثاني حدثًا متميزًا تلتقى فيه جهود الدفاع المدني الإماراتي مع جهود أجهزة الدفاع المدني بدول مجلس التعاون، لخلق بيئة آمنه مستقرة خالية من الحوادث، تحفظ للبلدان الخليجية مكتسباتها، وتعكس تأثيرًا إيجابيًا على مجتمعاتنا يمهد الطريق لمزيد من الإنجازات في كافة المجالات.