شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التحالف يطلع الدول الأعضاء على آخر المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن مع ممثلى الدول الأعضاء فى التحالف وأطلعهم عل آخر المستجدات فى الشأن اليمن .



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