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متحدث التحالف يطلع الدول الأعضاء على آخر المستجدات

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اجتمع العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن مع ممثلى الدول الأعضاء فى التحالف وأطلعهم عل آخر المستجدات فى الشأن اليمن .
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