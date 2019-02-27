شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: لقاؤنا بخادم الحرمين الشريفين تاريخيا في مسيرتنا التنموية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المهندس الراجحي أن لقاء خادم الحرمين الشريفين يجسد أهمية عالية في دعم العملية الإنتاجية والتنموية التي تتحقق بالموارد البشرية الوطنية بكل فخر وتفاني في سوق العمل، ودعما للقطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية الشاملة لوطننا ومساهما فاعلا في توظيف المواطنين والمواطنات، ومعتمدا عليهم في العمل والإنتاج والنمو والتطور.
وقال الوزير : إن أبناء وبنات الوطن يعملون بكفاءة عالية في القطاع الخاص؛ وفخورين بالالتقاء بكم والتشرف بالسلام عليكم، رغم عظم مسؤولياتكم، وهو يوم اعتزاز بالنسبة لهم ولنا جميعا أن نحظى باهتمامكم وعنايتكم الكريمة"
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