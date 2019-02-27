الان تتابع البيت الأبيض: كوشنر بحث مع الملك سلمان وولي العهد زيادة التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 6:54 م, 27 فبراير 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 أعلن البيت الأبيض، أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، زيادة سبل التعاون بين البلدين.

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