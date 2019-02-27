شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القريات يترأس اجتماع لجنة برنامج المدن الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

ترأس محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدن الصحية، في صالة الاجتماعات بمقر المحافظة، اجتماع اللجنة الرئيسية بحضور الأعضاء.

وفِي بداية الاجتماع، رحب محافظ القريات بأعضاء اللجنة الرئيسية، ثم تحدث عن أهمية البرنامج والمراحل التي وصل إليها، وجرى مناقشة المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال وعدد من المقترحات المُقدمة من الأعضاء، وتوصيات اللجان الفرعية.

وتمت الموافقة على إنشاء وحدة التطوع التابعة للبرنامج، والتي ستقوم بالإشراف على الفرق التطوعية ومبادرات عدة في المحافظة، منها مبادرة «اضبط سكرك»، ومبادرة «بركة الدار» لتعزيز التواصل مع الآباء والأمهات، ومبادرة «صحتك في وزنك»، لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الوزن المثالي، تجنباً للأمراض الناتجة عن السمنة، ومبادرة «السلامه المهنية»، ومبادرة «حقوق المرأة» لنشر ثقافة الحقوق الشرعية والقانونية الخاصه بالمرأة، وكذلك دعم الشباب للاشتراك في البرامج التطوعيه لتحقيق رؤية المملكه 2030، والمساهمة في الوصول إلي مليون متطوع، وكذلك أوصت اللجنه بتبني عدد من المبادرات التطوعية المُقدمة من أعضاء اللجنه الفرعية.