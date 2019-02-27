شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع مكافآت طلاب وطالبات محايل عسير الأحد القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير) اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها، بمبلغ إجمالي يفوق 58 مليون ريال لثلاثة أشهر للعام الدراسي الحالي. ومن المقرر أن يتم إيداع المكافآت في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات يوم الأحد القادم.



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