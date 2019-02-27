شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير جيبوتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الأربعاء)، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.

وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.