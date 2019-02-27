دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مصادر لـ«عاجل»: 60 ألف ريال تعويضًا لأصحاب حافلات «خط البلدة»

كشفت مصادر «عاجل» عن صدور موافقة جهات عليا على منح أصحاب حافلات «خط البلدة الأهلية المؤهلة» تعويضًا ماليًا قيمته 60 ألف ريال، ضمن جهود معالجة الوضع الحالي للحافلات، وما تسبّبه من تشوُّه بصري.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها «عاجل»، فإنَّ التعويض يستند إلى قرار مجلس الوزراء (رقم 95، الصادر في 11 صفر 1439هـ) ويقضي بإيقاف هذا النوع من الحافلات عن ممارسة نشاط النقل العام واختيار مشغل للخدمة البديلة المقدمة.

وفيما كانت تلك الحافلات تقدّم خدماتها في الرياض وجدة، فإنَّ الخطوة الجديدة ستمنح أصحابها تعويضًا ماليًا، قيمته 60 ألف ريال، شريطة تسليمها لحجوزات المرور بمدينة الرياض ومحافظة جدة حسب اختيار مالك الحافلة.

ويتم في هذه الحالة تسليم رخص السير واللوحات، مع إلغاء تسجيلها، وإعفاء مالكيها من إلزامية تجديد رخص السير، أو تسديد الرسوم المقررة لذلك، فيما ألمحت مصادر «عاجل» إلى أنَّ التوجيهات تضمنت بالسماح ببيع كافة الحافلات للتشليح.

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ويتم (وفق المصادر) إعفاء مالكيها من إلزامية تجديد رخص السير أو تسديد الرسوم المقررة لذلك؛ مع السماح بتصدير الحافلات لخارج المملكة دون إلزام وإعفاء مالكيها من إلزامية تجديد رخص السير أو تسديد الرسوم المقررة لذلك.

وحسب التوجيهات، فإنَّ القرار يسمح بتحويل تسجيل نوع الحافلة من نقل عام إلى خاص بغرض الاستعمال الخاص فقط، أو النقل بدون أجرة أو بغرض الاقتناء كقيمة أثرية تاريخية وفقًا لما تقرّره هيئة النقل وإدارة المرور.

ووفقًا للتوجيهات، يمنع تعويض من لم يقم بالمراجعة لإنهاء وضع الحافلة بعد انقضاء المهلة، عبر حجز الحافلات خلال 90 يومًا (اعتبارًا من 7-6-1440حتى 7-8-1440هــ) واستثناء تعويضه ومنحه خيارات الاقتناء والتصدير، دون إلزامه بالرسوم المقررة، ومنحه مهلة شهرين من تاريخ التوجيهات.