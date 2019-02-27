السعودية اليوم /ـ وزير الشؤون الدينية التونسي يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين



تونس 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

التقى وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة ترتيبات الحجاج التونسيين لهذا العام ، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

18:26ت م

0247



تونس 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسالتقى وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة ترتيبات الحجاج التونسيين لهذا العام ، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:26ت م0247

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