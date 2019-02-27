السعودية اليوم / شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز يحتفل بتخرج دفعة العام الجامعي المنصرم



جدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

احتفل شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز أمس بتخريج دفعة جديدة من الطالبات للعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ بمختلف المؤهلات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لكليات الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية الأعمال برابغ، وكلية العلوم والآداب برابغ، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، بحضور وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء عبد الله النعيم، وعميدات ووكيلات الكليات وعضوات هيئة التدريس والخريجات وأمهاتهن.

وهنأت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة سارة عبدالرحيم قشقري الخريجات، متمنية لهنّ التوفيق والنجاح في حياتهن العملية القادمة.

من جهتها ألقت الخريجة مدى الهندي من كلية الآداب قسم اللغة العربية كلمة الخريجات، شكرت فيها الآباء والأمهات والجامعة وإداراتها وعضوات هيئة التدريس اللاتي أسهمن في صقلهن بالعلم النافع، مؤكّدة عزمها وزميلاتها الخريجات على مواصلة الجهد وخدمة الوطن المعطاء.

من جهتها حثت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء عبد الله النعيم جميع الطالبات على ضرورة بذل الجهد، خاصة وأن الفرص المواتية لهن متاحة في زمن تمكين المرأة وشغلها للمناصب القيادية.

بعد ذلك تحدث عدد من خريجات الجامعة عن تجاربهن في الريادة والابتكار والبصمة التي حققوها في المجتمع من خلال التدرج في المسؤولية.

// انتهى //

18:25ت م

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جدة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساحتفل شطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز أمس بتخريج دفعة جديدة من الطالبات للعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ بمختلف المؤهلات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لكليات الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الاقتصاد المنزلي، وكلية الأعمال برابغ، وكلية العلوم والآداب برابغ، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، بحضور وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء عبد الله النعيم، وعميدات ووكيلات الكليات وعضوات هيئة التدريس والخريجات وأمهاتهن.وهنأت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة سارة عبدالرحيم قشقري الخريجات، متمنية لهنّ التوفيق والنجاح في حياتهن العملية القادمة.من جهتها ألقت الخريجة مدى الهندي من كلية الآداب قسم اللغة العربية كلمة الخريجات، شكرت فيها الآباء والأمهات والجامعة وإداراتها وعضوات هيئة التدريس اللاتي أسهمن في صقلهن بالعلم النافع، مؤكّدة عزمها وزميلاتها الخريجات على مواصلة الجهد وخدمة الوطن المعطاء.من جهتها حثت وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتورة هناء عبد الله النعيم جميع الطالبات على ضرورة بذل الجهد، خاصة وأن الفرص المواتية لهن متاحة في زمن تمكين المرأة وشغلها للمناصب القيادية.بعد ذلك تحدث عدد من خريجات الجامعة عن تجاربهن في الريادة والابتكار والبصمة التي حققوها في المجتمع من خلال التدرج في المسؤولية.// انتهى //18:25ت م0244

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