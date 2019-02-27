السعودية اليوم / الجيش الجزائري يكشف مخبأ للسلاح ويوقف مهربين وشخصًا بحوزته ذخيرة



الجزائر 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري مخبأ للسلاح بمحافظة تمنراست جنوب البلاد يحتوي على 20 قذيفة هاون وبنادق ورشاشات ومواد كيمائية تدخل في تحضير المتفجرات.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، فأن وحدات اخرى من الجيش أوقفت 4 مهربين في عين امناس وتمنراست، كما تم ايقاف شخص بحوزته كمية من الذخيرة ومعدات تدخل في صناعة السلاح.

// انتهى //

17:54ت م

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الجزائر 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسكشف الجيش الجزائري مخبأ للسلاح بمحافظة تمنراست جنوب البلاد يحتوي على 20 قذيفة هاون وبنادق ورشاشات ومواد كيمائية تدخل في تحضير المتفجرات.ووفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، فأن وحدات اخرى من الجيش أوقفت 4 مهربين في عين امناس وتمنراست، كما تم ايقاف شخص بحوزته كمية من الذخيرة ومعدات تدخل في صناعة السلاح.// انتهى //17:54ت م0232

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