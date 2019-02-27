السعودية اليوم / قوات الإحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى



القدس المحتلة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, أحد حراس المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى علي حمد أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط.

// انتهى //

17:54ت م

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القدس المحتلة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, أحد حراس المسجد الأقصى.وأفادت مصادر محلية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى علي حمد أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط.// انتهى //17:54ت م0231

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