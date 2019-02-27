السعودية اليوم / البرلمان الجزائري يشارك في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي



الجزائر 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

يشارك البرلمان الجزائري في أعمال الدورة 25 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي تنعقد بعمان غدًا.

وأوضح بيان لمجلس النواب الجزائري اليوم أن الدورة ستناقش تقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي حول تنفيذ قرارات مؤتمرات الاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد وتقارير اللجان الخاصة به حول جائزة التميز البرلماني العربي، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي.

// انتهى //

17:36ت م

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الجزائر 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسيشارك البرلمان الجزائري في أعمال الدورة 25 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي تنعقد بعمان غدًا.وأوضح بيان لمجلس النواب الجزائري اليوم أن الدورة ستناقش تقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي حول تنفيذ قرارات مؤتمرات الاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة للاتحاد وتقارير اللجان الخاصة به حول جائزة التميز البرلماني العربي، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي.// انتهى //17:36ت م0221

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