السعودية اليوم / منطقة سري اللندنية تتعرض لرابع زلزال خلال أسبوعين



لندن 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

تعرضت منطقة سري البريطانية اللندنية صباح اليوم لرابع زلزال خلال أسبوعين بقوة 3.0 بمقياس ريختر، حيث تعرضت المنطقة لزلزالين قبل ذلك في 14 فبراير الجاري وزلزال آخر في 19 فبراير.

وأشارت وسائل إعلام محلية بريطانية اليوم إلى أن تلك المنطقة اللندنية كانت قد تعرضت خلال الأشهر القليلة الأخيرة لبعض الهزات الأرضية، لكن هزة اليوم كانت إحدى أقوى تلك الهزات.

// انتهى //

17:26ت م

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لندن 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستعرضت منطقة سري البريطانية اللندنية صباح اليوم لرابع زلزال خلال أسبوعين بقوة 3.0 بمقياس ريختر، حيث تعرضت المنطقة لزلزالين قبل ذلك في 14 فبراير الجاري وزلزال آخر في 19 فبراير.وأشارت وسائل إعلام محلية بريطانية اليوم إلى أن تلك المنطقة اللندنية كانت قد تعرضت خلال الأشهر القليلة الأخيرة لبعض الهزات الأرضية، لكن هزة اليوم كانت إحدى أقوى تلك الهزات.// انتهى //17:26ت م0216

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