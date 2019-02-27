السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يلتقي بمدير بنك التنمية الاجتماعية



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

استقبل محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين اليوم، بمكتبه بالمحافظة مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدوادمي يزيد بن عبدالرحمن المقري يرافقه رئيس قسم القروض الاجتماعية بالبنك فهد بن عايد العضياني، وبحضور وكيل المحافظ عبدالله بن مترك العجالين.

وتم خلال اللقاء اطلاع المحافظ على المشاريع التي يقدمها البنك في خدمة كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب كتمويل القروض وتشجيع الرياديين على العمل الحر ودعم الأسر المنتجة، ونشاطات البنك غير المالية. // انتهى //

17:20ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساستقبل محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين اليوم، بمكتبه بالمحافظة مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدوادمي يزيد بن عبدالرحمن المقري يرافقه رئيس قسم القروض الاجتماعية بالبنك فهد بن عايد العضياني، وبحضور وكيل المحافظ عبدالله بن مترك العجالين.وتم خلال اللقاء اطلاع المحافظ على المشاريع التي يقدمها البنك في خدمة كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب كتمويل القروض وتشجيع الرياديين على العمل الحر ودعم الأسر المنتجة، ونشاطات البنك غير المالية. // انتهى //17:20ت م0213

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