السعودية اليوم / محافظ الأحساء يستلم التقرير السنوي لمجلس بلدي الاحساء



الأحساء 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الامير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم، بمكتب سموه بمقر المحافظة التقرير السنوي للمجلس البلدي بمحافظة الاحساء للعام 2018م، حيث قدم رئيس المجلس البلدي الدكتور احمد بن حمد البوعلي، التقرير السنوي لسموه والاطلاع عليه .

وقدم سمو المحافظ الشكر لرئيس المجلس البلدي واعضاء المجلس على جهودهم الكبيرة والاهتمام بالمواطن والعمل على تحقيق أهداف المجلس الرقابية والتقريرية، مشيداً بالعمل الكبير والمتميز الذي يقوم به المجلس في سبيل تحقيق كل مايصبوا اليه المواطن والمحافظة حيث ان هذا التميز يأتي على مستوى المملكة للمجلس لتحقيق الرؤية المستقبلية .

وفي نهاية الزيارة قدم البوعلي شكره وتقديره لسمو محافظ الاحساء على رعايته وعنايته وتوجيهه للمجلس البلدي، مبيناً أن المجلس يقوم وفق اليه محدده واعمال واضحة وأعضائه مجتهدون في أعمالهم متابعون لدوائرهم وفي خدمة وطنهم ومواطنيهم تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -رعاهم الله- وان التقرير السنوي عبارة عن تطريز للجهد الجماعي الذي يقوم به المجلس البلدي لهذا 2018 م.

// انتهى //

17:19ت م

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الأحساء 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واستسلم صاحب السمو الامير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم، بمكتب سموه بمقر المحافظة التقرير السنوي للمجلس البلدي بمحافظة الاحساء للعام 2018م، حيث قدم رئيس المجلس البلدي الدكتور احمد بن حمد البوعلي، التقرير السنوي لسموه والاطلاع عليه .وقدم سمو المحافظ الشكر لرئيس المجلس البلدي واعضاء المجلس على جهودهم الكبيرة والاهتمام بالمواطن والعمل على تحقيق أهداف المجلس الرقابية والتقريرية، مشيداً بالعمل الكبير والمتميز الذي يقوم به المجلس في سبيل تحقيق كل مايصبوا اليه المواطن والمحافظة حيث ان هذا التميز يأتي على مستوى المملكة للمجلس لتحقيق الرؤية المستقبلية .وفي نهاية الزيارة قدم البوعلي شكره وتقديره لسمو محافظ الاحساء على رعايته وعنايته وتوجيهه للمجلس البلدي، مبيناً أن المجلس يقوم وفق اليه محدده واعمال واضحة وأعضائه مجتهدون في أعمالهم متابعون لدوائرهم وفي خدمة وطنهم ومواطنيهم تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -رعاهم الله- وان التقرير السنوي عبارة عن تطريز للجهد الجماعي الذي يقوم به المجلس البلدي لهذا 2018 م.// انتهى //17:19ت م0212

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