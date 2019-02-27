السعودية اليوم / محافظ الاحساء يستقبل أمين السعودية اليوم هيئة التقييم



الأحساء 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الامير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء اليوم بمكتب سموه بالمحافظة أمين عام هيئة التقييم المهندس سلطان الجريس وعضو مجلس الغرفة ورئيس لجنة العقار والاسكان خالد الصالح وذلك بمناسبة إقامة الملتقى المهني الثامن للمقيمين السعوديين المعتمدين الذي عقد بالغرفة التجارية في الأحساء ممثلة في اللجنة العقارية .

واستمع سمو محافظ الأحساء من مدير عام هيئة التقييم عن دور الهيئة في التقييم عامة والتقييم العقاري خاصة .

وأثنى سمو المحافظ على ماتقوم به هيئة المقيمين السعوديين من دور منظم للسوق ومنظم لمهنتة التقييم مشدداً على أهمية تنفيذ دورات ولقاءات تثري وترفع من قيمة الهيئة .

من جانبه قدم المهندس الجريس شكره وتقديره لسمو المحافظ على حسن الاستقبال والتوجية للعمل الجماعي والارتقاء بدور الهيئة في جميع المجالات حيث ان الهيئة ستشهد العام المقبل تخريج أول دفعة للزمالة في التقييم العقاري على مستوى المملكة حيث نجحت الهيئة في تدريب أكثر من " 4700 " متدرب .

// انتهى //

17:13ت م

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الأحساء 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الامير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء اليوم بمكتب سموه بالمحافظة أمين عام هيئة التقييم المهندس سلطان الجريس وعضو مجلس الغرفة ورئيس لجنة العقار والاسكان خالد الصالح وذلك بمناسبة إقامة الملتقى المهني الثامن للمقيمين السعوديين المعتمدين الذي عقد بالغرفة التجارية في الأحساء ممثلة في اللجنة العقارية .واستمع سمو محافظ الأحساء من مدير عام هيئة التقييم عن دور الهيئة في التقييم عامة والتقييم العقاري خاصة .وأثنى سمو المحافظ على ماتقوم به هيئة المقيمين السعوديين من دور منظم للسوق ومنظم لمهنتة التقييم مشدداً على أهمية تنفيذ دورات ولقاءات تثري وترفع من قيمة الهيئة .من جانبه قدم المهندس الجريس شكره وتقديره لسمو المحافظ على حسن الاستقبال والتوجية للعمل الجماعي والارتقاء بدور الهيئة في جميع المجالات حيث ان الهيئة ستشهد العام المقبل تخريج أول دفعة للزمالة في التقييم العقاري على مستوى المملكة حيث نجحت الهيئة في تدريب أكثر من " 4700 " متدرب .// انتهى //17:13ت م0208

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