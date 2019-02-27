السعودية اليوم / تعليم الأحساء ينظم معرض يوم البيئة الإقليمي 2019م

الأحساء 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسنظمت إدارة النشاط الطلابي ممثلة قسم النشاط العلمي بتعليم الأحساء أمس، معرض يوم البيئة الإقليمي 2019م تحت عنوان "مخاطر تغير المناخ على البيئة البحرية والاستعداد لمواجهتها "، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الأحساء حمد العيسى، وعدد من المشرفين وأولياء الأمور ورواد النشاط، وذلك بمقر بقاعة جواثا ببيت الطالب بالهفوف.وأوضح العيسى أن فكرة إقامة المعرض تأتي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يركز على نشر الوعي للمجتمع وعلى أهمية البيئة، ويهدف إلى بناء جيل واعي للطلاب بمفهوم مخاطر تغير المناخ على البيئة البحرية وكيفية الاستعداد لمواجهتها, وغرس المحافظة على البيئة بشكل إيجابي للطلاب، حتى يستطيع الطالب نقل البيئة بشكل صور يعبر فيها الطالب عن نفسه.وأكد أهمية المحافظة على البيئة برية وبحرية , معرباً عن شكره لمدير إدارة النشاط الطلابي ورئيس قسم النشاط العلمي والمشرفين والطلاب المشاركين, على ما قدموه من جهود خلال تنظيم هذا المعرض.من جانبه نوه مدير إدارة النشاط الطلابي صلاح المغربي بحرص إدارة تعليم الأحساء واهتمامها بالطلاب بالمشاركة في هذه البرامج، لافتًا الانتباه إلى أن المعرض يستهدف جميع طلاب المدارس "بنين" لمختلف المراحل الدراسية.من جهته أشار رئيس قسم نشاط العلمي عبدالعزيز المانع إلى أن ما يقدمه الطلاب في المعرض هي مناشط متميزة ومتنوعة في لوحه جداريه ومقالات بيئية ورسومات البيئة التي تسهم لزيادة وعي الطلاب بمفهوم مخاطر تغير المناخ على البيئة البحرية وكيفية الاستعداد لها مع تنمية الحس البيئي والمسؤولية للتكيف من التغيرات البيئية , مثنيًا على المشرفين لقسم النشاط العلمي و كل الجان العاملة بالمعرض.وفي نفس السياق أوضح منسق البرنامج المشرف عبدالله الفرحان أن المعرض ضم أعمال متميزة ومشاركات نوعية ومعبرة قدمها الطلاب بشكل رائع و في منافسة إيجابية مفعمة بروح الحماسة والإبداع.وفي الختام تجول العيسى والحضور على أركان المعرض, مستمعًا من الطلاب المشاركين على ماذا يحتوي من لوحه جدارية ومقالات بيئية ورسومات البيئة, مطلعًا على دور لجنة التحكيم في المعرض، ثم تم تكريم المنظمين والطلاب المشاركين.يذكر أن إدارة النشاط الطلابي وقسم النشاط العلمي تسعى على رفع مستوى الجاهزية للطلاب المشاركين في المسابقة بيوم البيئة الإقليمي على مستوى الوزارة.// انتهى //16:57ت م0203