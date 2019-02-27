شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يطلع رؤساء الدوائر على تطورات «مكافحة الفساد» والان مع التفاصيل

الخليج 365- يعقد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، غدًا الخميس، في جدة، اجتماعًا لأعضاء النيابة، رؤساء دوائر قضايا الفساد، بحضور وكيل النيابة العامة، الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.

وسيناقش الاجتماع جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد والحرص على استكمال إجراءات التحقيق في القضايا بكل كفاءة وإتقان، والتأكيد على خطر هذه الظاهرة وفتكها بالأمن والسلم المجتمعي.

وكان النائب العام قد أكد، أمس الثلاثاء، أهمية أعمال التفتيش والمتابعة في تكريس مبدأ العدالة الجنائية، والوقوف على مكامن الخلل ومواضع العلل ومواطن الضعف في الأعمال ورصدها.

كما أكد (في اجتماع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتفتيش لعام 1439هـ) الحرص على تشخيص أي معوقات؛ تمهيدًا لتقويمها وتلافيها وعدم تكرارها؛ ما يسهم في تطوير إجراءات العمل لدى فروع النيابة العامة.

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وأشار إلى أهمية تطوير آليات العمل، وحسن سير إجراءاته ومناسبة بيئة العمل، من خلال تضمين التقارير وصفًا شاملًا عن كل فرع أو دائرة والإجراءات المتبعة فيه، مع تبيان مواطن القوة والضعف وتقديم التوصيات بشأنها.

ونوه بأن ليس الهدف هو تتبع الأخطاء ورصدها وتسجيلها؛ بل الهدف النبيل هو تقويمها, والحث على أداء الأعمال بكل تفانٍ واقتدار، وتصحيح الأخطاء أو القصور إن وجد.

وشدد على أن النيابة تحرص بأن يكون أصحاب الفضيلة مثالًا يُحتذى بهم في الأمانة والأخلاق الكريمة والجدية والانضباط في العمل، وتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها في أداء هذه الأمانة، ما ينعكس على جودة أعمالهم.