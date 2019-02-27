شكرا لقرائتكم خبر عن "حياتك تهمنا".. "مرور الطائف" يتيح للنساء تجربة القيادة الآمنة والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهدت فعاليات معرض "حياتك تهمنا" التوعوي، توافد الزوار وخصوصاً من النساء بمختلف الفئات العمرية. وتحظى الفعاليات برعاية وإشراف إدارة مرور الطائف وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية في مقدمتها إدارة الشرطة وأمانة الطائف. ونالت الفعاليات إعجاب الزوار حيث تضمنت الأركان التوعوية لأنظمة المرور والتأكيد على أهمية التقيد بها للسير في بيئة خالية من الحوادث، وما ينتج عنها من إصابات عنيفة. Advertisements وأتيحت الفرصة للنساء لتجربة القيادة الآمنة ومحاكاة خطر الحوادث المرورية من خلال أجهزة وضعت لهذا الغرض. واستمتع الزوار بالعروض المسرحية التوعوية وتوزيع الهدايا والسحوبات إضافة إلى عروض للأطفال. وتجاوز عدد زوار المعرض ١٥٠٠ زائر في يومه الثاني، فيما ستستمر فعالياته حتى يوم الجمعة القادمة.

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