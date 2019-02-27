شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 4 شاحنات مقدمة من "إغاثي الملك سلمان" صوب "الحديدة" والان مع التفاصيل

الخليج 365- عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس، أربع شاحنات كبيرة تحمل 1200 سلة غذائية تزن 88 طناً و800 كيلوجرام مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة الحديدة. وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية. Advertisements من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 300 سلة غذائية تزن 22 طناً و200 كيلوجرام، على النازحين والمتضررين في عدة قرى في مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة، يستفيد منها 1800 فرد.

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