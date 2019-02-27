شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تغلق مصنعاً مخالفاً بالدمام والان مع التفاصيل

الخليج 365- أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنعاً لمنتجات التجميل في الدمام؛ لعدم التزامه بتطبيق أسس التصنيع الجيد. وجاء إغلاق المصنع بعد جولة تفتيشية لمفتشي الهيئة على مصانع منتجات تجميل في المنطقة الشرقية. Advertisements وضبطت الهيئة المستحضرات المخالفة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المصنع.

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