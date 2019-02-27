شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تحذّر من استخدام إبرة "تيرومو" و"تيرومو نيولس" والان مع التفاصيل
وقالت الهيئة: الإبرة تحمل وصف 23G x 1 " Ultra-Thin Wall Needle، ورقم التشغيلة 180707C والتشغيلة 180929C والكود NN+2325R، إضافة إلى وصف 25G x 1"، Thin Wall Needle ورقم التشغيلة 180704C والكود NN+2525R، والوصف 27G x 1/2"، Regular Wall Needle ورقم التشغيلة 181024C والكود NN+2713R.
وأبلغت الهيئة مقدمي الرعاية الصحية بالاستدعاء الصادر من المصنع على المنتج، وتواصلت مع الممثل القانوني لاتخاذ الإجراء التصحيحي فوراً، موصية المستخدمين بالتأكد مما إذا كان المنتج متأثراً عبر مقارنة رقم التشغيلة على غلاف المنتج مع بيانات التحذير، والتوقف عن استخدام المنتج المتأثر، واستبدال المنتج المتأثر مجاناً من خلال التواصل مع الممثل القانوني شركة عبدالرحمن القصيبي "رقم هاتف 0112924219 – تحويلة 183".
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشكلات يشتبه في ارتباطها بالمنتجات، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم: 19999، أو المركز الوطني للتيقظ على الرابط: https://ade.sfda.gov.sa/ أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية:https://ncmdr.sfda.gov.sa/ProblemReport.aspx.
كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" تحذّر من استخدام إبرة "تيرومو" و"تيرومو نيولس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.