شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مجانِي لتأهيل 1000 شاب وشابة للعمل بغرفة الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365- تعتزم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل إطلاق برنامج تدريبي مجاني تحت مسمى (أخصائي مطالبات مالية) لتأهيل (1000) شاب وشابة من الباحثين عن العمل، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس المقبل، وتأتِي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري في بيان، اليوم الأربعاء، أنَّ البرنامج يعتبر أحد المبادرات التي تتبناها غرفة الرياض لتأهيل الباحثين عن العمل في عددٍ من القطاعات التي يحتاجها سوق العمل، موضحًا أنَّه يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لتولّي الوظائف النوعية المتاحة في هذا المجال، مبينًا أنَّ هذا التوجه يأتي انطلاقًا من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزًا لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

وأضاف الشثري أنَّ برنامج «أخصائي مطالبات مالية» سيتضمن العديد من المحاور التدريبية التي تهدف لتأهيل المتدربين لوظائف التحصيل المالِي في منشآت القطاع الخاص داعيًا الراغبين من الجنسين من الباحثين عن العمل المبادرة للاشتراك في البرنامج.

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ومن جهة أخرى بين الشثري أنَّ تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين يشكّل إحدى مبادرات غرفة الرياض نحو المجتمع ودعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف، موضحًا أن البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف إكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكّنهم من شغل الوظائف المتاحة في هذا المجال في مؤسسات القطاع الخاص.

ودعا الشثري الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والعمل على التسجيل في البرامج التدريبية المجانية بدأت الغرفة في تنظيمها في عددٍ من المجالات الوظيفية التي يحتاجها سوق العمل.