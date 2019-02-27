شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم استقرار العراق بـ 4 قرارات والان نبدء بالتفاصيل

قررت المملكة - دعماً لاستقرار العراق- فتح معبر عرّار الحدودي، واستأنف الرحلات الجوية المباشرة، ودعم احتياجات الطاقة العراقية، وإعادة الروابط التجارية ذات المنفعة التجارية المشتركة للطرفين.



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