شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل سفير جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل
استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.
وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
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