اليمن.. قبائل حجور تسقط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في حجة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

نجحت قبائل حجور في محافظة حجة اليمنية، اليوم الأربعاء، في إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بمنطقة العرام جنوبي مديرية كشر، حسب ما أعلنته “سكاي نيوز”.

وتواصل قبائل حجور، تحقيق الانتصارات على ميليشيا الحوثي، بعد شن عدد من الهجمات على مواقع الانقلابيين مؤخرا، وتحريرها من سيطرة الحوثي، فضلًا عن استهداف عدد من قادة الميليشيا.