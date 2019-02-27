إزالة تعديات بمساحة 250 ألف م2 بمخططات ولي العهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة مخططا عشوائيا مخالفا ضمن نطاق مخططات ولي العهد بمكة بمساحة تقدر بـ250.000 متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية أزالت كامل الإحداثيات والبتر والعقوم الترابية، ورفعت الأنقاض من الموقع، مؤكدا أن البلدية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة داخل النطاق العمراني وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات على أراضي الدولة دون وجه حق، محذرا المواطنين من شراء الأراضي بالمخططات العشوائية والتي لاتحمل صكوكا شرعية حتى لايتعرضوا لخسائر مادية، وذلك حفظا على حقوقهم.

إلى ذلك، نفذت بلدية المسفلة الفرعية حملة لإزالة الحواجز والصبات الخرسانية والسلاسل التي تستخدم لحجز وإشغال مواقف السيارات بصورة عشوائية وغير نظامية في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، فيما أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة 10 سيارات خربة وهياكل تالفة من منطقة الحسينية.