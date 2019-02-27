السعودية | بهذه الخطوة.. معلم بدأ تعلم الصينية مع طلابه في جازان

شكرا لقرائتكم بهذه الخطوة.. معلم بدأ تعلم الصينية مع طلابه في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قام معلم تربية فنية بكتابة لوحة جدارية ترحيبية باللغة الصينية على واجهة مدرسته بمنطقة جازان، وذلك بعد مراجعتها وترجمتها من مواقع الإنترنت الموثوقة، وشارك طلابه في مدرسة الرصاصة الابتدائية والمتوسطة فيها.

وأوضح المعلم "الحسين صيام" أن الفكرة بدأت معه بعد زيارة ولي العهد إلى الصين، وبعد أن أعلن عن إدراج اللغة الصينية في المدارس.

Advertisements

وقال في حديثه: "كانت لدي خطة لتزيين وتجميل المدرسة، ووجدت أنه الوقت المناسب، عادة أكتب عبارات ترحيب باللغة الإنجليزية والعربية، هذه المرة أدخلت معها عبارة الترحيب باللغة الصينية، وحرصت على أن تكون في الفسحة ليشاهدها الطلاب، وكذلك أشركت بعض الطلاب في تنفيذ العبارات، والتف الجميع حولي للمشاهدة، حيث أعجبتهم الفكرة، ونالت استحسان مدير المدرسة وجميع الزملاء".

وتابع: "في هذه الأثناء، قام بعضهم بالتقاط صور أثناء العمل، إلا أنني فوجئت بانتشار الصور والفكرة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد التغريد من إدارة تعليم صبيا التي تتبع لها مدرستي".

وأوضح المعلم صيام أن اللوحة استغرقت منه ساعة تقريباً، ساعده بها 6 طلاب بالتناوب، وبدأوا يتقنون إلقاء التحية بالصينية، وأصبحوا ملمين بحروف الجملة.