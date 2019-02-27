بتهمة خيانة الأمانة .. القبض على وافد مطلوب لـ "الإنتربول" في جدة

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة القبض على وافد من الجنسية التشادية؛ مطلوب لدى الشرطة الدولية "الإنتربول الدولي"، بتهمة خيانة الأمانة.
تفصيلاً؛ في أثناء مراجعة مقيم من الجنسية التشادية أحد المكاتب بالجوازات بحي الرحاب بمحافظة جدة، اتضح أنه مطلوبٌ بأمر قبض عليه من قبل "الإنتربول الدولي"، بتهمة خيانة الأمانة.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع وتمّ القبض عليه وإعداد محضر بالواقعة وتم تسليمه إلى الشرطة؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لإكمال اللازم حيال القضية.
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