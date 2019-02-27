

مكة المكرمة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

نفذ المجلس الاستشاري الطلابي بعمادة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة أم القرى اليوم, مبادرة " بالإحسان نرتقي" بإشراف رئيسة المجلس شيخة بنت محمد بندقجي, ومتابعة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي، ووكيلة عمادة الدراسات الجامعية للشؤون التعليمية والتطوير الدكتورة خلود بنت سعد اليوسف.

واستهدفت المبادرة ضابطات الأمن بالمقر, وذلك لإيصال فكرة المبادرة التي يسعى لها طالبات المجلس من نشر الإحسان ورُقي التعامل وتوطيد العلاقات بين ضابطات الأمن والطالبات.

وتضمنت المبادرة دورة تدريبية قُدمت لشريحة من ضابطات الأمن بعنوان "كيف تصبح شخصية ناجحة ومؤثرة" قامت بإعدادها وتقديمها المدربة نسرين خيري, هدفت إلى التعرف على سمات الشخصية الناجحة والمؤثرة واستشعار أهمية علم تطوير الذات علاوة على استكشاف أول الخطوات في طريق القوة والنجاح.

// انتهى //

16:49ت م

0191



مكة المكرمة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسنفذ المجلس الاستشاري الطلابي بعمادة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة أم القرى اليوم, مبادرة " بالإحسان نرتقي" بإشراف رئيسة المجلس شيخة بنت محمد بندقجي, ومتابعة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي، ووكيلة عمادة الدراسات الجامعية للشؤون التعليمية والتطوير الدكتورة خلود بنت سعد اليوسف.واستهدفت المبادرة ضابطات الأمن بالمقر, وذلك لإيصال فكرة المبادرة التي يسعى لها طالبات المجلس من نشر الإحسان ورُقي التعامل وتوطيد العلاقات بين ضابطات الأمن والطالبات.وتضمنت المبادرة دورة تدريبية قُدمت لشريحة من ضابطات الأمن بعنوان "كيف تصبح شخصية ناجحة ومؤثرة" قامت بإعدادها وتقديمها المدربة نسرين خيري, هدفت إلى التعرف على سمات الشخصية الناجحة والمؤثرة واستشعار أهمية علم تطوير الذات علاوة على استكشاف أول الخطوات في طريق القوة والنجاح.// انتهى //16:49ت م0191

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المجلس الاستشاري الطلابي لطالبات جامعة أم القرى ينفذ مبادرة "بالإحسان نرتقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.