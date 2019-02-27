السعودية اليوم/ (يسّر) يترأس جلستي عمل خلال ندوة (دور الرقابة الإلكترونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد).



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 الموافق 27 فبراير 2019 واس.

ترأس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أمس الأول جلستي عمل خلال فعاليات ندوة (دور الرقابة الإلكترونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد) التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بحضور عدد من منسوبي الجهات الحكومية في مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وإدارات الشؤون المالية والإدارية، وتقنية المعلومات ووحدات المراجعة الداخلية والمهتمون بهذا المجال، وذلك بفندق رافال كمبنسكي بمدينة الرياض.

وقد مثل البرنامج مدير إدارة تطوير الأعمال في يسّر عبدالله اللحيدان، حيث حملت الجلسة الأولى عنوان (آليات ومتطلبات تطبيق الرقابة الإلكترونية)، والتي شهدت مشاركة كل من وزارة المالية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وديوان المراقبة العامة.

فيما حملت الجلسة الثانية عنوان (البرامج والمشاريع الوطنية)، والتي استعرضت خلالها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمؤسسة العامة للتقاعد، عدداً من أوراق العمل.

وهدفت الندوة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة الرامية إلى تسليط الضوء على منظومة الرقابة الإلكترونية وتعزيز مفهوم حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

//انتهى//

16:48ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 الموافق 27 فبراير 2019 واس.ترأس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أمس الأول جلستي عمل خلال فعاليات ندوة (دور الرقابة الإلكترونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد) التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بحضور عدد من منسوبي الجهات الحكومية في مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وإدارات الشؤون المالية والإدارية، وتقنية المعلومات ووحدات المراجعة الداخلية والمهتمون بهذا المجال، وذلك بفندق رافال كمبنسكي بمدينة الرياض.وقد مثل البرنامج مدير إدارة تطوير الأعمال في يسّر عبدالله اللحيدان، حيث حملت الجلسة الأولى عنوان (آليات ومتطلبات تطبيق الرقابة الإلكترونية)، والتي شهدت مشاركة كل من وزارة المالية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وديوان المراقبة العامة.فيما حملت الجلسة الثانية عنوان (البرامج والمشاريع الوطنية)، والتي استعرضت خلالها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمؤسسة العامة للتقاعد، عدداً من أوراق العمل.وهدفت الندوة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة الرامية إلى تسليط الضوء على منظومة الرقابة الإلكترونية وتعزيز مفهوم حماية النزاهة ومكافحة الفساد.//انتهى//16:48ت م0190

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.