السعودية اليوم / عقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بالجامعة العربية



القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للتحضير للدورة العادية الـ (51) لمجلس وزراء الصحة العرب التي تعقد غدًا الخميس، برئاسة وزير الصحة الأردني.

ورأس وفد المملكة العربية

وأفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم بأن الاجتماع ناقش مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس وزراء الصحة العرب المقررة غدًا برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وأنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (49) مارس 2018 ورقم (51) فبراير 2019، وأعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمحور الرئيسي لأعمال الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الصحة العرب، والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي.

وأضافت أنه نوقش مقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة، وجائزة الطبيب العربي، وتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، وتوصيات الملتقى العربي حول الصحة الانجابية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف في مايو المقبل.

وأشارت أبوغزالة إلى أن المكتب التنفيذي بحث بندًا حول مشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة (الإيدز) المقدم من الجزائر، ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية المقدم من مصر، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفتت الانتباه إلى أن المكتب التنفيذي ناقش أيضًا بندًا حول دعم الدول الأعضاء التي تستضيف اجتماعات المجلس واللجان والأنشطة والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، وموعد ومكان انعقاد الدورة العادية (53) لمجلس وزراء الصحة العرب، مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي أعد مشاريع القرارات الخاصة بهذه البنود ورفعها إلى مجلس وزراء الصحة العرب في الدورة العادية الـ (51) المقرر انعقادها غدًا الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، للنظر في إقرارها.

// انتهى //

16:47ت م

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القاهرة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسعُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للتحضير للدورة العادية الـ (51) لمجلس وزراء الصحة العرب التي تعقد غدًا الخميس، برئاسة وزير الصحة الأردني.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد بن محمد الضويلع.وأفادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم بأن الاجتماع ناقش مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس وزراء الصحة العرب المقررة غدًا برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وأنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (49) مارس 2018 ورقم (51) فبراير 2019، وأعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمحور الرئيسي لأعمال الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الصحة العرب، والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي.وأضافت أنه نوقش مقترح الاحتفال باليوم العربي للصحة، وجائزة الطبيب العربي، وتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية، وتوصيات الملتقى العربي حول الصحة الانجابية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف في مايو المقبل.وأشارت أبوغزالة إلى أن المكتب التنفيذي بحث بندًا حول مشروع إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة (الإيدز) المقدم من الجزائر، ومشروع إنشاء المركز العربي للأبحاث الطبية والمعملية المقدم من مصر، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ولفتت الانتباه إلى أن المكتب التنفيذي ناقش أيضًا بندًا حول دعم الدول الأعضاء التي تستضيف اجتماعات المجلس واللجان والأنشطة والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات الصحية، والصندوق العربي للتنمية الصحية، وموعد ومكان انعقاد الدورة العادية (53) لمجلس وزراء الصحة العرب، مشيرة إلى أن المكتب التنفيذي أعد مشاريع القرارات الخاصة بهذه البنود ورفعها إلى مجلس وزراء الصحة العرب في الدورة العادية الـ (51) المقرر انعقادها غدًا الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، للنظر في إقرارها.// انتهى //16:47ت م0187

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