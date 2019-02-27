

المدينة المنورة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واس

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة اليوم، اجتماعاً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية لمناقشة المقترحات والتصورات لبرنامج وفعاليات وانشطة اسبوع البيئة الذي ينطلق منتصف الشهر القادم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية التعاون بين الجهات والاستفادة من الخبرات والامكانيات الموجودة لديهم بالإضافة إلى سبل الحفاظ على البيئة التي يشترك فيه الجميع والحفاظ على مواردها الطبيعية ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع من خلال ورش العمل والمحاضرات والبرامج والأنشطة.

// انتهى//

16:46ت م

0186



المدينة المنورة 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق27 فبراير 2019 م واسعقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة اليوم، اجتماعاً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية لمناقشة المقترحات والتصورات لبرنامج وفعاليات وانشطة اسبوع البيئة الذي ينطلق منتصف الشهر القادم.وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية التعاون بين الجهات والاستفادة من الخبرات والامكانيات الموجودة لديهم بالإضافة إلى سبل الحفاظ على البيئة التي يشترك فيه الجميع والحفاظ على مواردها الطبيعية ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع من خلال ورش العمل والمحاضرات والبرامج والأنشطة.// انتهى//16:46ت م0186

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة يعقد اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الجهات لبحث سبل التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.