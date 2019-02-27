السعودية اليوم / لبنان تحت تأثير منخفض جوي حاد يتسبب بأضرار متفرقة

بيروت 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأفادت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان اليوم بأنّ منخفضًا جوّيًا مصحوبًا بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي إلى طقس عاصف وماطر في لبنان يستمر حتى ليل غدٍ الخميس حيث يبدأ بالانحسار تدريجيًا.ولفتت مصلحة الأرصاد الجوية الانتباه إلى أنّ طقس لبنان اليوم، سيعرف انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، في حين تتساقط أمطار غزيرة، تصحبها عواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز ال 100 كلم/ساعة خاصة شمال البلاد، مما يسفر عن ارتفاع موج البحر إلى حدود 3 أمتار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1200م وتتدنّى ليلاً، على أنْ تواصل الحرارة انخفاضها يوم الخميس، فيما تنهمر الثلوج على ارتفاع 1000م وما دون، وهو ما دعا إلى التحذير من تشكّل السيول وحدوث انجرافات في التربة، إضافة إلى طبقات الجليد.ونتيجة لهذا المنخفض الجوي، غمرت السيول مختلف الطرقات السهلية والأراضي الزراعية في محافظة الشمال، وخصوصًا منطقة عكار، حيث اعتُمد على الجرارات الزراعية في بعضها للتنقل، كما غرقت المنازل وخيام اللاجئين السوريين في المنطقة، وتلفت المحاصيل الزراعية.أما جنوبًا، فقد أسفرت الأحوال الجوية الهوجاء عن تكسّر عدد من اللوحات الإعلانية، إضافة إلى الأشجار المعمّرة، وتطاير الخيام البلاستيكية، في حين تحوّلت طرقات عدة إلى برك مليئة بالمياه المتساقطة، ما أسفر عن تضرر عدد من السيارات بسبب الحفر، ناهيك عن فيضان عدد من الأنهر ودخول المياه إلى المنازل.فيما كانت المناطق الساحلية عمومًا والعاصمة بيروت خصوصًا عرضة للمنخفض الجوي أيضًا، ما أسفر عن زحمة مرور خانقة على مداخل العاصمة، وفي المناطق أيضًا، إضافة إلى عدد من حوادث السير نتيجة تزحلق السيارت أو انعدام الرؤية بسبب غزارة الأمطار الهاطلة.// انتهى //16:46ت م0185