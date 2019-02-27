السعودية اليوم / أعمال الدورة الإقليمية العربية للقانون الدولي الإنساني تُعقد في بيروت

بيروت 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسعُقدت في العاصمة اللبنانية بيروت، أعمال الدورة الإقليمية العربية في مجال القانون الانساني في بيروت، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع جامعة الدول العربية "مجلس وزراء العدل العرب - المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية".افتتح الدورة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، ممثلًا أمينها العام أحمد أبوالغيط، حيث أكد أهمية التواصل والسعي الدؤوب لاكتساب المزيد من المعرفة من أجل تنمية المجتمع العربي وحماية مصالحه، وبناء مؤسسات قادرة على رسم ملامح مستقبل زاهر للأجيال الصاعدة.وأوضح السفير الصلح أنّ "جامعة الدول العربية على استعداد دائم للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإعداد دورات تثقيفية في القانون الإنساني الدولي، والتي تعود بالفائدة على الشعوب العربية التي هي بأمس الحاجة إليها في الظروف الراهنة".وتناولت الدورة موضوعات متعلقة بتنصيب النزاعات المسلحة والتعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر ودوره في حالات النزاعات المسلحة، إضافة إلى التعريف بالقانون الدولي الإنساني والعلاقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك مكافحة العنف الجسدي في حالات النزاعات المسلحة وتطور القضاء الجنائي الدولي، وكيفية تعريف الجرائم الدولية.وجرت الدورة بمشاركة حشد من الفاعليات المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى 65 متدربًا، سُلّمت إليهم شهادات التدريب، واختير 20 منهم ليكونوا ضمن المرحلة المقبلة في برنامج تدريبي متخصص يعقد في المملكة المغربية بداية العام 2020.// انتهى //16:44ت م0183