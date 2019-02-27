اقتصادي / البورصة العراقية تغلق منخفضة بنسبة 1.78%



بغداد 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 1.78% عند مستوى 469.0 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 728,191,332 سهماً, بقيمة إجمالية 279,295,076 ديناراً عراقياً, نفذت من خلال 322 صفقة.

// انتهى //

16:43ت م

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بغداد 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 1.78% عند مستوى 469.0 نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 728,191,332 سهماً, بقيمة إجمالية 279,295,076 ديناراً عراقياً, نفذت من خلال 322 صفقة.// انتهى //16:43ت م0180

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