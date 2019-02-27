السعودية اليوم / الملكية الفكرية تطلب مرئيات العموم حول لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

دعت الهيئة

وتأتي هذا الخطة في إطار أهداف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولاختصاص الهيئة في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق المُلكية الفكرية.

ولمعرفة المزيد يمكن الاطلاع على نصوص مشروع لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف باللغة العربية من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني SAIP.GOV.SA.

// انتهى //

16:40ت م

0175



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسدعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العموم الكرام لإبداء الرأي بشأن “مشروع لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف ” وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل نهاية يوم الخميس 7 / 7 / 1440هـ الموافق 14 //3 2019م، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة الرسمي [email protected] مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.وتأتي هذا الخطة في إطار أهداف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولاختصاص الهيئة في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق المُلكية الفكرية.ولمعرفة المزيد يمكن الاطلاع على نصوص مشروع لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف باللغة العربية من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني SAIP.GOV.SA.// انتهى //16:40ت م0175

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