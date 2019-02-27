السعودية اليوم / محافظ الخرج يكرم المتدربين المتفوقين بمسابقات التدريب التقني



السيح 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

كرم محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، عدد من متدربي الكلية التقنية بالخرج الحاصلين على ميداليات في مسابقة الابتكار العاشرة 2019 ، ومسابقة المهارات التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، بحضور عميد الكلية خالد الحربي ، ومدير إدارة التدريب الأهلي بالخرج المهندس إبراهيم التميمي.

وهنأ المحافظ المتدربين الحاصلين على الأوسمة والميداليات الذين نالوا مراكز علمية متقدمة ونتائج مشرفة، متمنياً أن تكون هذه النخبة من المكرمين أنموذجاً يحتذى لمتدربي الكلية.

إثر ذلك تسلم المتدربين المتميزين شهادات تقديرية من محافظ الخرج وهم: خالد بن علي الغامدي الحاصل على الميدالية الذهبية ، وراكان بن ضيدان العجمي الحاصل على الميدالية البرونزية ، و بدر بن سالم المري الحاصل على المركز الربع باختراع محول العجلات المرن.

ثم سلّم الماضي أول رخصة مدرب معتمد على مستوى الخرج لعدد من المدربين والمدربات وهم المدرب محمد البلوي والمدرب عبدالعزيز العالي والمدربة عبير السران ، وهي إحدى المبادرات الجديدة التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الادارة العامة للتدريب الاهلي الهادفة لتحسين بيئة التدريب والإسهام في ضبط سوق التدريب الأهلي.

// انتهى //

16:40ت م

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السيح 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسكرم محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، عدد من متدربي الكلية التقنية بالخرج الحاصلين على ميداليات في مسابقة الابتكار العاشرة 2019 ، ومسابقة المهارات التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، بحضور عميد الكلية خالد الحربي ، ومدير إدارة التدريب الأهلي بالخرج المهندس إبراهيم التميمي.وهنأ المحافظ المتدربين الحاصلين على الأوسمة والميداليات الذين نالوا مراكز علمية متقدمة ونتائج مشرفة، متمنياً أن تكون هذه النخبة من المكرمين أنموذجاً يحتذى لمتدربي الكلية.إثر ذلك تسلم المتدربين المتميزين شهادات تقديرية من محافظ الخرج وهم: خالد بن علي الغامدي الحاصل على الميدالية الذهبية ، وراكان بن ضيدان العجمي الحاصل على الميدالية البرونزية ، و بدر بن سالم المري الحاصل على المركز الربع باختراع محول العجلات المرن.ثم سلّم الماضي أول رخصة مدرب معتمد على مستوى الخرج لعدد من المدربين والمدربات وهم المدرب محمد البلوي والمدرب عبدالعزيز العالي والمدربة عبير السران ، وهي إحدى المبادرات الجديدة التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الادارة العامة للتدريب الاهلي الهادفة لتحسين بيئة التدريب والإسهام في ضبط سوق التدريب الأهلي.// انتهى //16:40ت م0173

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