السعودية اليوم / الأحوال المدنية تفتتح المكتب النسوي في محافظة المذنب



المذنب 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

بدأت الأحوال المدنية في استقبال المواطنات في مكتبها النسوي الجديد في محافظة المذنب بمنطقة القصيم، الذي يقدم خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها، وذلك عبر حجز المستفيدات لموعد إلكتروني على الموقع الرسمي.

ويضم المكتب وحدات خدمة شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر نسائية مدربة على أعلى المستويات.

الجدير ذكره، أن الأحوال المدنية تواصل تنفيذ خطة التوسع في افتتاح المكاتب النسائية بجميع مناطق المملكة بهف خدمة المواطنات، وتسهيل الإجراءات عليهن لإنهاء معاملتهن بكل يسر وسهولة بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

// انتهى //

16:40ت م

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المذنب 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسبدأت الأحوال المدنية في استقبال المواطنات في مكتبها النسوي الجديد في محافظة المذنب بمنطقة القصيم، الذي يقدم خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها، وذلك عبر حجز المستفيدات لموعد إلكتروني على الموقع الرسمي.ويضم المكتب وحدات خدمة شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر نسائية مدربة على أعلى المستويات.الجدير ذكره، أن الأحوال المدنية تواصل تنفيذ خطة التوسع في افتتاح المكاتب النسائية بجميع مناطق المملكة بهف خدمة المواطنات، وتسهيل الإجراءات عليهن لإنهاء معاملتهن بكل يسر وسهولة بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.// انتهى //16:40ت م0171

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