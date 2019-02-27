السعودية اليوم / "البيئة": 100 عيادة بيطرية متنقلة إضافية بقيمة 14,9 مليون ريال لخدمة مربي الماشية



الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن دعم العيادات البيطرية المتنقلة بـ100 عيادة إضافية لخدمة مربي الماشية في مناطق المملكة، بقيمة تجاوزت 14.9 مليون ريال.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم، أنّ المشروع يهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية، وتقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية في مناطق المملكة، إضافةً إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ.

وأضاف: "هذا المشروع له دور كبير في توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافةً إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة".

يذكر أنّ التجهيزات البيطرية المتوفرة بالعيادات البيطرية المتنقلة، لامكانية تقديم خدمة الكشف والتشخيص للامراض وإجراء العمليات الجراحية الطارئة و معدات لمكافحة نواقل الامرض والتطهير والتعقيم ومعدات لحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية.

// انتهى //

16:33ت م

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الرياض 22 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 27 فبراير 2019 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن دعم العيادات البيطرية المتنقلة بـ100 عيادة إضافية لخدمة مربي الماشية في مناطق المملكة، بقيمة تجاوزت 14.9 مليون ريال.وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم، أنّ المشروع يهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية، وتقديم الخدمات لمربي الثروة الحيوانية في مناطق المملكة، إضافةً إلى تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع حالات بلاغات الطوارئ.وأضاف: "هذا المشروع له دور كبير في توعية مربي الثروة الحيوانية وتثقيفهم لرفع إنتاجيتهم وحماية حيواناتهم، إضافةً إلى حماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة".يذكر أنّ التجهيزات البيطرية المتوفرة بالعيادات البيطرية المتنقلة، لامكانية تقديم خدمة الكشف والتشخيص للامراض وإجراء العمليات الجراحية الطارئة و معدات لمكافحة نواقل الامرض والتطهير والتعقيم ومعدات لحفظ الأدوية واللقاحات البيطرية.// انتهى //16:33ت م0168

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